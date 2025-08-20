Gobernador de BCS admite crisis de violencia en Comondú y pedirá apoyo federal

Dos personas resultaron heridas la noche del martes 19 de agosto tras una balacera en la colonia Puerto Alvarado, en el municipio de Comondú. Las víctimas, una mujer de 25 años y un menor de 17, fueron trasladadas al hospital de Ciudad Constitución, donde se reportan estables.

Vecinos reportaron las detonaciones alrededor de las 20:27 horas, lo que generó alarma en Ciudad Constitución. En el lugar quedaron dos vehículos asegurados, además de un cargador de arma corta y cartuchos útiles. La Mesa Estatal de Seguridad pidió a la población no difundir rumores, luego de que circulara la versión de una presunta toma de rehenes, misma que fue descartada.

El gobernador del estado, Victor Castro Cosio confirmó que el caso se investiga como intento de homicidio y reconoció que la violencia en Ciudad Constitución, Comondú se ha prolongado durante los últimos tres meses, por lo que pedirá respaldo a la Federación para reforzar la seguridad.

En relación con los hechos, el gobernador señaló:

“Bueno, hubo un intento de homicidio con una pareja, con una mujer de 25 años y un joven de 17. Obviamente quedaron lesionados, por fortuna no murieron. El origen no sabemos de qué tipo fue… ya ven que a veces suele pasar que no necesariamente sean del crimen o de alto impacto, como le llaman ahora en este lenguaje de seguridad. Lo estamos investigando, están bien, están estables”

Asimismo, reconoció que la situación de violencia en Comondú no puede prolongarse más tiempo y adelantó que solicitará respaldo a la federación:

“El origen no sabemos de qué tipo fue… estamos investigando, están bien, están estables. Por fortuna no tenemos fallecidos. Sin embargo, en Comondú ya tenemos que terminar con esto, ya son tres meses. Voy a hablar con el encargado de seguridad pública nacional para que hagan una investigación exhaustiva, porque es conveniente el respaldo de la Secretaría de Seguridad Pública federal”

Aunque la Mesa Estatal de Seguridad asegura que reforzará los operativos, los hechos violentos mantienen a la población en un clima de incertidumbre y temor.

