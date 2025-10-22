Gobernador de Yucatán es albureado en vivo (Video)

Durante una transmisión en redes sociales, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, fue troleado en vivo al leer un mensaje con un evidente albur disfrazado como saludo ciudadano. El incidente generó risas entre los presentes y rápidamente se volvió viral en diversas plataformas digitales.

Mientras el gobernador leía los mensajes enviados por los espectadores, recibió una tarjeta que parecía contener el nombre de un ciudadano común. Sin embargo, al pronunciarlo en voz alta, se trataba de un juego de palabras propio de los clásicos albures mexicanos, lo que desató carcajadas en el lugar.

El mensaje decía: “Saluda a Abraham Elano, siempre ve tu live, muchísimas gracias… gracias Abraham, te mandamos saludos”. Sin sospechar el doble sentido, Joaquín Díaz Mena continuó con naturalidad, mientras algunos asistentes intentaban contener la risa ante lo sucedido.

El clip del momento se difundió rápidamente en plataformas como X (antes Twitter) y Facebook, donde usuarios etiquetaron el video con frases como “trolean al gobernador” o “alguien del equipo se pasó de listo”. El nombre de Abraham Elano se convirtió en tendencia local durante varias horas.

En redes sociales, el episodio generó tanto burlas como críticas hacia el equipo de comunicación del mandatario. Algunos internautas señalaron que hubo falta de cuidado en la moderación de los mensajes que se muestran durante las transmisiones oficiales del Gobierno de Yucatán.

Otros usuarios tomaron el hecho con humor, asegurando que el albur fue una muestra de ingenio popular y recordando que incluso los actos institucionales no están exentos del toque característico de los albures mexicanos.

Hasta el momento, el Gobierno del Estado de Yucatán no había emitido un comunicado sobre el incidente ni confirmado si se aplicarían sanciones al personal involucrado. Sin embargo, fuentes cercanas señalaron que se revisaría el protocolo de revisión de mensajes para futuras transmisiones.

Pese a lo ocurrido, el gobernador Joaquín Díaz Mena continuó con su evento sin interrumpir la transmisión, restando importancia al hecho y manteniendo su tono habitual.