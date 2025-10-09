Gobernadora de Baja California confirma divorcio tras seis años de matrimonio
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó que se encuentra en proceso de divorcio de Carlos Torres, tras más de seis años de matrimonio.
La confirmación de dicho divorcio ocurre en un contexto de tensión política para Baja California, pues meses atrás tanto la gobernadora como su esposo vieron revocadas sus visas de ingreso a Estados Unidos, lo que encendió especulaciones sobre investigaciones por posibles vínculos con el huachicol. Tras ese episodio, Carlos Torres salió del ámbito público.
La mandataria estatal hizo el anuncio durante una conferencia de prensa, enfatizando que la separación se realiza con “cariño y respeto mutuo” y sin afán de hacer del asunto un espectáculo público.
Marina del Pilar y Carlos Torres contrajeron matrimonio el 20 de septiembre de 2019 en Mexicali en una ceremonia civil discreta. Su unión se produjo poco antes de que ella asumiera funciones de alto perfil público en la política local.
En su declaración pública, Marina del Pilar dejó claro que esta decisión de divorcio no aleja su compromiso político con Baja California ni debilita su labor como gobernadora. Subrayó que su vida personal debe encararse con dignidad y que el proceso se llevará con discreción, pero sin sacrificar transparencia ni responsabilidad.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.