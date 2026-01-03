“Todo conflicto debe atenderse con apego al derecho”: Castro Cosío sobre captura de Maduro

“Todo conflicto debe atenderse con apego al derecho” ha expresado el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, respecto a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la cual ejecutó el gobierno de Estados Unidos este 3 de enero.

Pero esta postura no solo la ha expresado el gobernador de Baja California Sur, sino también otros mandatarios de Morena quienes han firmado una carta en la que expresan su rechazo a las acciones que ha ejecutado Donald Trump y su gobierno y respaldan la vía pacífica y de diálogo que promueve la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Las y los gobernadores de la Cuarta Transformación, expresamos nuestro respaldo a la política de seguridad y a la postura constitucional y de principios en materia de política exterior encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo“, añadió Castro Cosío en su post, en el cual también adjuntó la carta que está firmada por 24 gobernadores de México, todos afiliados, aliados o afines a las políticas de Morena.

El rechazo a la captura de Nicolás Maduro por parte de Castro Cosío y los demás gobernadores de Morena se hizo presente a través de redes sociales poco después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, también calificara de ilegal la detención de Maduro e hiciera un “llamado urgente” a respetar el derecho internacional.

“América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo… por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional… México reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes“

Señala el documento que compartió Claudia Sheinbaum en sus redes sociales, en el cual pide que Venezuela no sea intervenido por ningún otro país.

