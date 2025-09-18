Gobierno de BCS adquiere planta de tratamiento de Fonatur; será operada por OOMSAPAS Los Cabos

Luego de varios meses de negociaciones con el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, anunció la compra de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Fonatur, ubicada en San José del Cabo. La inversión estatal fue de aproximadamente 60 millones de pesos.

💧 Planta será operada por OOMSAPAS Los Cabos

El gobernador informó que la planta será entregada en comodato al Ayuntamiento de Los Cabos, mientras la administración municipal cubre el 50% del valor del inmueble. Una vez saldado ese monto, el Gobierno del Estado formalizará la donación para que el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) Los Cabos asuma la operación total del sistema.

“Ya terminamos el pago. La planta de tratamiento de Fonatur será entregada al gobierno del estado. Nosotros se la otorgamos al Ayuntamiento de Los Cabos en comodato. Cuando se liquide todo, pediremos autorización al Congreso para formalizar la donación. Estamos en la mejor disposición para que opere OOMSAPAS Los Cabos”, expresó Castro Cosío.

🏗️Gobierno advierte que la actual planta está rebasada

Aunque la planta pasará a ser operada localmente, el mandatario reconoció que la infraestructura ya está rebasada por la demanda actual de aguas residuales en el municipio. Por ello, afirmó que es urgente construir una nueva planta de tratamiento, para lo cual ya se cuenta con el terreno, aunque se requerirá una inversión considerable.

“Ya la tenemos en nuestro poder, solo falta el proceso de regularización. Esa planta está rebasada. Insistimos en que es necesario construir una nueva planta de tratamiento de aguas residuales. La inversión es cuantiosa, pero seguiremos gestionando fondos para lograrlo”, añadió.

🏞️ Nueva planta de tratamiento protegerá el Estero de San José

El gobierno federal anunció que buscará los recursos necesarios para reubicar y construir una nueva planta de tratamiento en San José del Cabo. Se estima que el proyecto tendrá un costo aproximado de 700 millones de pesos.

La reubicación permitirá reducir el impacto ambiental sobre la Reserva Ecológica Estatal del Estero de San José del Cabo, actualmente afectada por la cercanía de la infraestructura actual.

