Gobierno de BCS entrega apoyos de autoempleo y reconoce a trabajadores colocados en el extranjero

Con el objetivo de impulsar la economía familiar y fomentar el autoempleo en Baja California Sur, el Gobierno del Estado entregó equipo y mobiliario a beneficiarios del Subprograma de Fomento al Autoempleo y al Emprendimiento, además de constancias para sudcalifornianos colocados en empleos en el extranjero. El acto fue encabezado por Omar Antonio Zavala Agúndez, secretario del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social (STByDS).

Durante el evento, 21 familias recibieron apoyos con un valor total de 462 mil 162 pesos, que se suman a las 64 beneficiadas entre enero y octubre de este año. Los paquetes incluyen carritos para hot dogs y banderillas, mesas plegables, minitas de gas, hornos, licuadoras, batidoras, cafeteras, molinos de carne, refrigeradores, compresores de aire, hidrolavadoras, gatos hidráulicos, aspiradoras, escaleras y equipos para servicios de belleza, insumos que permitirán iniciar o fortalecer pequeños negocios.

También se reconoció a 16 trabajadores que obtuvieron un empleo en el extranjero mediante los programas de movilidad laboral coordinados por el Servicio Nacional de Empleo (SNE), en colaboración con empleadores y autoridades de Estados Unidos, Canadá y Alemania.

En lo que va de 2025, la dependencia ha logrado colocar a 180 personas fuera del país —166 hombres y 14 mujeres— a través de estos mecanismos de vinculación laboral.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado, a través de la STByDS, reafirma su compromiso de fortalecer los servicios de empleo, ampliar oportunidades laborales y apoyar directamente a las familias sudcalifornianas, impulsando su bienestar y desarrollo económico.