Gobierno de BCS presenta avances rumbo al Cuarto Informe de Víctor Castro

El gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, encabezó un encuentro con titulares y personal de las Secretarías del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social (STByDS) y de Turismo y Economía (SETUE), así como con servidores públicos federales y ciudadanía.



El objetivo fue presentar los avances institucionales rumbo al Cuarto Informe de Gobierno, que se realizará en noviembre próximo.

Estabilidad laboral y desarrollo humano

El titular de la STByDS, Omar Zavala Agúndez, destacó la estabilidad laboral que prevalece en Baja California Sur, donde se registra la mayor tasa de participación económica del país (68%), por encima de Nayarit, Colima, Quintana Roo y Yucatán.



También resaltó que la entidad mantiene la menor tasa de pobreza laboral (12.8%) y que, de acuerdo con el Índice de Competitividad en México, BCS es el mejor estado para trabajar.



“El cuarto año de esta administración consolida una Secretaría que une oportunidades, derechos y desarrollo humano con precisión”, subrayó.

Zavala Agúndez mencionó además los avances en diversidad sexual, derechos humanos e inclusión, rubros donde se han obtenido resultados que fortalecen la equidad y la justicia social.

Turismo en cifras históricas y fortalecimiento económico

Por su parte, la titular de la SETUE, Maribel Collins Sánchez, informó que más de 19 millones de visitantes han llegado a la entidad durante los últimos cuatro años, incluyendo un millón de pasajeros de cruceros.



Señaló que la promoción constante de Baja California Sur ha permitido la incorporación de nueve nuevas rutas aéreas —cinco internacionales y cuatro nacionales—, lo que impulsa la conectividad y el crecimiento del sector turístico.

Inversión portuaria y obras emblemáticas

En materia portuaria, Collins destacó que la Administración Portuaria Integral (API) ha operado con altos niveles de eficiencia, generando una inversión superior a los 100 millones de pesos.



Entre las obras sobresalen el embellecimiento del malecón costero de La Paz y la construcción de una dársena en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, además de otras acciones que fortalecen la conectividad marítima del estado.

Rendición de cuentas y compromiso social

Finalmente, el gobernador Víctor Castro Cosío afirmó que estos ejercicios de rendición de cuentas se replicarán con el resto de las secretarías.

Reconoció el trabajo de los equipos de gobierno y enfatizó la importancia de transparentar el uso del presupuesto público, recordando que todo esfuerzo debe enfocarse en mejorar la vida de las familias sudcalifornianas.