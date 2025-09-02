Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 1 de Septiembre, 2025
BCS

Gobierno de BCS refuerza trabajos de bacheo y limpieza de vialidades en La Paz

La SEPUIMM informó que las labores de bacheo y limpieza priorizan vialidades con mayor tránsito y acceso a colonias de La Paz
Brenda Ireri Yáñez
1 septiembre, 2025
SEPUIMM BACHEO LPZ

Foto: Gobierno de BCS

Con el propósito de atender las afectaciones derivadas de las lluvias recientes, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM), intensificó las acciones de bacheo y limpieza de vialidades en la ciudad de La Paz.

La secretaria Carolina Armenta Cervantes informó que estos trabajos forman parte del programa permanente de conservación de vialidades que impulsa la administración estatal. A la fecha, se han colocado más de 290 m³ de carpeta y 2 mil 300 litros de asfalto en liga en 77 calles.

Explicó que la acumulación de agua por las precipitaciones recientes aceleró la aparición de baches y el arrastre de materiales, lo que motivó un plan de atención inmediato.

La titular de SEPUIMM detalló que se realizan labores de limpieza, retiro de escombro y rehabilitación de superficies. Estas acciones priorizan las zonas con mayor tránsito vehicular y accesos a colonias.

Finalmente, Armenta Cervantes llamó a la ciudadanía a conducir con precaución en los puntos donde se desarrollan los trabajos. Refrendó además el compromiso de continuar reforzando estas acciones durante la temporada de lluvias en las localidades de Baja California Sur.

