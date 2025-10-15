Gobierno de BCS impulsa la tercera Copa Pazífica para promover el deporte y la prevención

El gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, entregó uniformes a los equipos participantes en la tercera edición de la Copa Pazífica de Fútbol, iniciativa impulsada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), con el objetivo de fomentar la activación física y fortalecer el acercamiento entre estudiantes y corporaciones de seguridad en Baja California Sur.

Deporte y prevención de adicciones

Durante el evento, el mandatario estatal estuvo acompañado por integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad, quienes informaron que la final del torneo se llevará a cabo el jueves 16 de octubre a las 17:00 horas en el estadio Guaycura.

Castro Cosío destacó que lo más importante de este encuentro es promover la cultura de la prevención de adicciones y conductas antisociales mediante el deporte, priorizando la formación integral y los valores de respeto entre las y los jóvenes.

“Nos llena de satisfacción dar continuidad a estas acciones. La unión es extraordinaria; seguiremos impulsando una comunidad solidaria que viva en fraternidad y trabaje unida para erradicar la violencia”, señaló el Gobernador.

Fortalecer la vinculación entre juventud y seguridad

El mandatario convocó a las y los alumnos a competir con honor y respeto, y subrayó su interés de que la Copa Pazífica se consolide como un modelo de vinculación entre juventud, fuerzas de seguridad y sociedad civil.

El torneo contempla equipos mixtos integrados por elementos de seguridad, Fuerzas Armadas, bomberos y estudiantes, con cuatro hombres y cuatro mujeres por equipo. Los partidos se disputarán en una sola jornada para definir al campeón de esta tercera edición.

Entrega de patrullas y equipo operativo

En el marco del evento, Castro Cosío también hizo entrega de patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública y de equipamiento a la Comisión de Búsqueda de Personas, con el propósito de fortalecer la operatividad y la seguridad pública en todo el estado.