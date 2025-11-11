Gobierno de BCS detecta casos de explotación laboral en ranchos agrícolas

Tras el rescate de 27 menores de edad y una joven de 18 años por parte de la Secretaría de Marina (SEMAR), quienes viajaban a Baja California Sur para trabajar en campos agrícolas, el secretario general del Gobierno del Estado, Saúl González Núñez, confirmó que se han detectado casos de presunta explotación laboral infantil.

Investigaciones de ranchos agrícolas en BCS

El gobierno estatal informó que ha iniciado investigaciones para identificar ranchos y lugares donde podría existir explotación infantil. González Núñez subrayó que esta situación no se limita a la zona norte del estado.

“Estamos dando seguimiento a varias investigaciones sobre explotación laboral. Este es un tema que no se presenta solamente en los ranchos del norte del estado, sino en todo el territorio estatal, donde hemos detectado actividades de este tipo que requieren control y supervisión”, explicó González Núñez.

Compromiso del gobierno para prevenir la explotación infantil

Recientemente, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío indicó que se han identificado casos previos en los que niños y jóvenes de otros estados utilizan la vía marítima para trasladarse a BCS en búsqueda de mejores oportunidades. Ante esto, reiteró su compromiso de prevenir la explotación infantil y vigilar las prácticas laborales en el sector agrícola, con el objetivo de proteger la integridad y los derechos de los menores.