Gobierno de BCS invierte más de mil millones en nueva infraestructura médica

Durante los últimos cuatro años, el Gobierno del Estado ha invertido más de mil millones de pesos en la construcción y puesta en marcha de nueva infraestructura médica en Baja California Sur, informó la titular de la Secretaría de Salud, Ana Luisa Guluarte Castro.

Las obras incluyen el Hospital General de Santa Rosalía en Mulegé, la Unidad de Medicina Familiar del IMSS en La Paz, el Hospital Naval de La Paz y la Clínica Hospital del ISSSTE en Cabo San Lucas. Cada unidad fue equipada con personal especializado y tecnología de vanguardia para garantizar servicios médicos de calidad.

La infraestructura médica en Baja California Sur se distribuyó estratégicamente de norte a sur del estado. Además, mediante convenios de intercambio entre instituciones públicas, se optimiza el uso de instalaciones, equipos y recursos diagnósticos, agilizando la atención de pacientes en toda la entidad.

La Secretaría de Salud también renovó equipos en hospitales clave, como resonancias magnéticas y mastógrafos, además de entregar nuevas ambulancias y fortalecer el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

Paralelamente, se mantienen activos los programas de prevención y control de enfermedades como dengue, sarampión y tosferina, reforzando la seguridad sanitaria de la población.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado consolida un sistema médico moderno, eficiente y preparado, fortaleciendo la infraestructura médica en Baja California Sur y garantizando atención digna y bienestar para todas las comunidades.