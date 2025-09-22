Adiós al edificio Pedrín: Gobierno de BCS analiza mudar sus oficinas en Los Cabos

La Secretaría de Finanzas del Gobierno de Baja California Sur evalúa la reubicación de sus oficinas en San José del Cabo, actualmente situadas en el edificio Pedrín, tras un incendio reciente y múltiples quejas ciudadanas por falta de comodidad, espacio y accesibilidad.

De acuerdo con el representante del Gobierno estatal en Los Cabos, René Núñez, una de las opciones viables es trasladar las oficinas a las antiguas instalaciones de Fonatur, ubicadas en la zona hotelera de la cabecera municipal.

“Se están analizando diversas opciones, pero lo más importante es garantizar la seguridad estructural del edificio. Este tema es una prioridad para el Gobierno del Estado y se buscará resolverlo de manera inmediata. También se contempla acercar las oficinas gubernamentales a zonas con mayor accesibilidad para facilitar los trámites de la ciudadanía”, explicó Núñez.

LEER MÁS:Obras y vivienda: Claudia Sheinbaum dará su informe en La Paz el 27 de septiembre

Realizaran evaluación estructural del edificio Pedrín

La administración estatal realiza actualmente una evaluación técnica del edificio Pedrín para determinar si sufrió daños tras el incendio ocurrido hace unos meses. Aunque las oficinas permanecen operativas, persisten problemas como:

Largas filas a la intemperie

Falta de espacios adecuados para la atención al público

Carencia de estacionamiento cercano

Infraestructura limitada

Con esta posible mudanza de oficinas gubernamentales en Los Cabos, el Gobierno de Baja California Sur busca ofrecer un espacio más funcional, seguro y accesible, tanto para los servidores públicos como para los ciudadanos que diariamente acuden a realizar trámites.