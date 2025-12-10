Gobierno de BCS reconoce la labor del personal secretarial en el Día de la Secretaria

El secretario general de Gobierno, José Saúl González Núñez, encabezó, en representación del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, la celebración del Día de la Secretaria, evento dedicado a reconocer a quienes desempeñan esta labor en las distintas áreas de la administración estatal.

En su mensaje, González Núñez destacó el papel esencial que tienen las y los secretarios en el funcionamiento diario del Gobierno del Estado, al señalar que su organización, compromiso y profesionalismo permiten que cada dependencia atienda con mayor eficiencia a la ciudadanía.

“Nuestro más amplio reconocimiento a quienes llevan a cabo esta responsabilidad en la administración pública estatal. Su labor fortalece el servicio gubernamental, ya que no solo son el primer contacto con la población, sino que contribuyen todos los días a mejorar la atención que se brinda a las personas”, expresó.

El secretario subrayó que la dedicación, organización y compromiso del personal secretarial son elementos clave para mantener procesos eficientes y una atención con calidez y calidad, por lo que representan una parte esencial dentro de las instituciones.

Finalmente, Saúl González refrendó el compromiso del Gobierno del Estado de continuar impulsando un servicio público más humano y cercano, al recordar que la administración estatal tiene la responsabilidad de ofrecer atención eficiente y con sentido humano a toda la población.