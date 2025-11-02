Gobierno de BCS confirmó la rehabilitación de la carretera Transpeninsular

Ante las constantes denuncias de ciudadanos y empresarios por el deterioro de la carretera Transpeninsular, especialmente en el tramo que conecta Cabo San Lucas con San José del Cabo, el Gobierno de Baja California Sur confirmó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reforzará las labores de mantenimiento a lo largo de esta importante vía federal.

El gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, informó que ya se han iniciado trabajos de rehabilitación y bacheo en distintos puntos, y que esta misma semana se intensificarán las acciones en las zonas más afectadas del corredor turístico de Los Cabos.

“Acabamos de hablar con el responsable de la SICT; van a reforzar el mantenimiento de la carretera. Ya comenzaron los trabajos en la zona del Aeropuerto Internacional de Los Cabos. Sabemos que hay muchos baches en la zona de Cabo San Lucas, y nos confirma el titular de la dependencia que será esta semana cuando comiencen a reforzar el mantenimiento”, señaló Castro Cosío.

La carretera Transpeninsular, que comunica a los principales destinos turísticos y económicos de Baja California Sur, ha sido objeto de críticas en las últimas semanas debido a la proliferación de baches y el deterioro del asfalto. Estas condiciones han generado riesgos para automovilistas, transportistas y turistas que circulan diariamente por la zona.

Por su parte, representantes del sector turístico destacaron que el mejoramiento de la vialidad no solo responde a un tema de imagen urbana, sino también de seguridad vial para visitantes y residentes del municipio de Los Cabos.