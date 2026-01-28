Gobierno de BCS entrega más de 4 mil uniformes a servidores públicos

Con una inversión superior a 3.3 millones de pesos, el Gobierno de Baja California Sur realizó la entrega de uniformes a servidores públicos de BCS, beneficiando a más de 4 mil trabajadoras y trabajadores de 16 dependencias estatales.

La entrega fue encabezada por el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío en las instalaciones del Palacio de Gobierno, y estuvo dirigida a personal sindicalizado y de confianza, como parte de las acciones para fortalecer la identidad institucional y mejorar las condiciones laborales dentro de la administración pública.

Durante el acto se efectuó la entrega simbólica de 4 mil 41 uniformes, destinados a personal administrativo y operativo del Gobierno del Estado. En el evento estuvieron presentes el dirigente estatal del Sindicato de Burócratas, Marco Antonio Cota Aguilar; el secretario general de la Sección La Paz, Alejandro Solache Rivera; y el subsecretario de Administración, Jorge Humberto Bautista Rodríguez.

Lee más: Sustituirán el acueducto Palo Verde para garantizar agua en Mulegé por 30 años

Al respecto, Bautista Rodríguez explicó que la entrega de uniformes a servidores públicos de BCS se llevó a cabo bajo un proceso transparente y conforme a la normatividad vigente, priorizando el uso responsable de los recursos públicos.

“La entrega de estos uniformes tiene una inversión de 3.3 millones de pesos y es resultado de un proceso transparente, ordenado y responsable, garantizando el uso responsable de los recursos públicos y el cumplimiento de la normatividad vigente. Con esta acción se beneficia a más de 4 mil trabajadoras y trabajadores administrativos y operativos de distintas dependencias y organismos del gobierno del estado, tanto personal sindicalizado como personal de confianza, fortaleciendo las condiciones laborales”, expresó Bautista Rodríguez.

Por su parte, el gobernador Víctor Castro Cosío reconoció la vocación de servicio del personal, subrayando que su trabajo diario es clave para el funcionamiento de la administración pública y el cumplimiento de la responsabilidad social del gobierno.

“Los trabajadores son el corazón y el alma del gobierno, y si entendemos bien que hay que transformar los gobiernos para el bien de la sociedad, pues entre todas y todos hay que empujar para que esta transformación sea real, auténtica, no simulada”, indicó el mandatario estatal.

El mandatario estatal exhortó a las y los trabajadores a continuar desempeñando sus funciones con profesionalismo, responsabilidad y sentido humano, reiterando que una administración cercana al pueblo se construye con servidores públicos comprometidos.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO