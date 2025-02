Gobierno de Los Cabos busca blindar parte del camino costero

El camino costero en Los Cabos sigue en el centro de la polémica, luego de su clasificación como “en desuso” en la reciente actualización del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2040. Ciudadanos han expresado su preocupación ante la posibilidad de que esta medida afecte el libre acceso a las playas y beneficie a desarrolladores privados.

El alcalde Christian Agúndez Gómez afirmó que el tema sigue en análisis y que, aunque el tramo donde se ubican cuatro Desarrollos Turísticos Integrales no fue incluido en la actualización del PDU, se trabajará para blindar los 80 kilómetros restantes. Explicó que, desde 2017, hubo una permuta registrada por la Junta Estatal de Caminos, pero hasta la fecha no hay documentos oficiales en el Registro Público de la Propiedad que avalen la existencia legal del camino costero.

“Ciertamente es una pena que no se haya blindado el camino costero anteriormente, porque si van a registro público no encuentran absolutamente nada. ¿Qué es lo que si hay? por parte de la Junta Estatal de Caminos hay una permuta para intercambiar lo que se pavimento por el camino costero en el 2017. Desafortunadamente nadie ha registrado, porque si van a Registro Público, no se tienen registros del camino costero (…) independientemente de la situación legal, de lo que vaya a suceder con este camino; estamos seguros que en gobierno del estado van a ser muy claros y transparentes, independientemente de eso se van a iniciar los procedimientos para poder blindar el resto de los 80 kilómetros que tenemos de camino costero”, expresó Christian Agúndez Gómez, presidente municipal de Los Cabos.