Gobierno de los Cabos hace un llamado para evitar accidentes durante las celebraciones de fin de año

Las celebraciones de fin de año son parte de las tradiciones, es por eso que la XIV Administración Municipal que encabeza Oscar Leggs Castro en coordinación con el enlace delegacional con los cuerpos de emergencia en Cabo San Lucas que dirige Román Graciano Chavez, hacen un llamado a toda la población y dan a conocer una serie de recomendaciones para evitar accidentes.

Al respecto, el encargado del enlace delegacional con los cuerpos de emergencia, Román Graciano Chavez exhortó a tomar todo tipo de precauciones para evitar incidentes, ya que no se bajará la guardia para la celebración de año nuevo, por lo que seguirán todos los cuerpos de emergencia y fuerzas armadas de seguridad en manera preventiva dentro del operativo Guadalupe Reyes 2023-2024, que concluirá el próximo 06 de enero del 2024.

“Hay que recordar que son festividades familiares, es por eso que recomendamos evitar la pirotecnia ya que tiene que ser controlada por un profesional y no realizarla de manera recreativa además que pueden provocarles un daño en su salud o estrés a las mascotas, evitar la movilidad, no utilizar ningún vehículo después de consumir bebidas alcohólicas, no manejar cansado o en exceso de velocidad, utilizar el cinturón de seguridad, revisar en nuestros hogares que se encuentren seguras las instalaciones del gas y eléctricas, apagar las luces decorativas antes de ir a dormir o salir de casa”, finalizó el servidor público.

El Gobierno de Los Cabos, pone a disposición de las y los ciudadanos la línea de emergencia 9-1-1 para recibir atención inmediata y hace un llamado a usar de manera responsable las líneas de auxilio.