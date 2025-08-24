Gobierno de BCS coordina acciones para mejorar la gestión pública

En seguimiento al compromiso de construir un gobierno más eficiente y transparente, el mandatario estatal Víctor Manuel Castro Cosío instruyó a su gabinete a reforzar los procesos de la administración pública en Baja California Sur.

Como parte de esta estrategia, el subsecretario de Administración, Jorge Humberto Bautista Rodríguez, encabezó una reunión de trabajo en la que participaron la titular del Patronato del Estudiante Sudcaliforniano, Josefina Cota Cota, y el director general del Sistema Estatal DIF (SEDIF), Luis Alberto Ceseña Romero.

Durante el encuentro se analizaron medidas para optimizar la operatividad gubernamental, fortalecer la transparencia y consolidar un enfoque humano en los servicios que reciben diariamente las y los sudcalifornianos. Según lo expuesto, la prioridad es que cada recurso público y cada acción institucional se traduzca en beneficios tangibles para la población.

Te puede interesar: SEDIF reparte apoyos asistenciales a grupos prioritarios en BCS

El propio Gobierno del Estado ha reconocido que la reorganización de la administración pública es uno de los mayores desafíos de la actual gestión, pues implica romper inercias burocráticas y transparentar procesos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.