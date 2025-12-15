Gobierno de BCS entrega acciones de vivienda en Loreto

En el marco de una gira de trabajo por el norte del estado, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, acompañado de la alcaldesa de Loreto, Paz del Alma Ochoa Amador, y del director general del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI), Benjamín García Meza, entregó ocho acciones de vivienda a familias del municipio.

Las obras incluyeron cuatro cuartos dormitorio con baño y cuatro viviendas progresivas, con una inversión superior a 3.5 millones de pesos, destinada a mejorar la calidad de vida y brindar mayor seguridad a los beneficiarios.

El Gobernador señaló que estas acciones forman parte del compromiso de su administración para garantizar el derecho a una vivienda digna, especialmente para las familias que más lo necesitan, y contribuir a reducir las desigualdades en las comunidades del norte del estado.

Asimismo, destacó la coordinación con el Ayuntamiento de Loreto, al señalar que el trabajo conjunto entre los distintos órdenes de gobierno permite que los apoyos lleguen de manera directa a la población.

Por su parte, Benjamín García Meza informó que para 2025 se proyecta una inversión superior a 14 millones de pesos en Loreto, destinada a 74 acciones de vivienda, con el objetivo de fortalecer el bienestar de las familias loretanas.