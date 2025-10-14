Gobierno de BCS mantiene tendencia positiva en seguridad: Víctor Castro destaca más de dos semanas sin homicidios

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío informó que la estrategia de seguridad implementada en Baja California Sur continúa arrojando resultados positivos, con más de 15 días consecutivos sin homicidios dolosos registrados en el estado.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el mandatario estatal aseguró que la coordinación interinstitucional con las fuerzas federales, estatales y municipales ha permitido mantener una tendencia sostenida de reducción de la violencia en municipios como La Paz, Los Cabos, Comondú y Loreto.

“Esta paz y tranquilidad que poco a poco vamos recuperando debe darnos confianza de que sí es posible tener un estado seguro, pero no debemos confiarnos; aún hay quienes están al acecho de nuestras comunidades”, expresó Castro Cosío.

El gobernador anunció que esta semana sostendrá una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acompañado del secretario de Gobierno y del titular de Seguridad Pública estatal, con el objetivo de reforzar la estrategia y evaluar los indicadores de criminalidad.

“No queremos confiarnos. Vamos a seguir fortaleciendo la presencia institucional y la prevención, para que la paz se mantenga como un valor permanente en Baja California Sur”, señaló.

Castro Cosío subrayó que los avances se reflejan no solo en la baja de homicidios, sino también en la disminución de reportes de personas desaparecidas, gracias al trabajo coordinado de las comisiones de búsqueda y la mejora en la recopilación de información. En los últimos cuatro años, dijo, los casos activos han disminuido en más del 200%.

El mandatario enfatizó que, aunque las cifras son alentadoras, su administración mantendrá un enfoque de trabajo continuo y prudente, ya que “cada vida perdida duele, sin importar el motivo o el grupo al que pertenezca”.

La estrategia de seguridad estatal, explicó, se sustenta en tres ejes: coordinación con fuerzas federales, fortalecimiento de las capacidades locales y prevención social de la violencia, con participación activa de la comunidad y programas de empleo y atención juvenil.

Finalmente, Castro Cosío reiteró su compromiso de dejar una administración equilibrada y fortalecida en materia de seguridad pública, con el objetivo de consolidar la paz como uno de los principales logros de su gobierno.

