Gobierno de BCS no puede pagar el 100% de quinquenios a docentes

El gobierno del estado de Baja California Sur informó que no cuenta con los recursos suficientes para pagar el 100% de los quinquenios a la base trabajadora de la educación, como lo demandan los docentes.

El pasado 1 de mayo, el gobernador Víctor Castro Cosío se reunió con representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para discutir el tema. En la reunión, el gobernador ofreció pagar el 50% de los quinquenios adeudados de inmediato, y el restante en partes iguales durante los ejercicios presupuestales de 2025 y 2026.

Sin embargo, la propuesta del gobierno fue rechazada por los docentes, quienes en una segunda reunión hecha este lunes 6 mayo, exigieron el pago total de los quinquenios, incluyendo el pago retroactivo de un año. Así lo comentó la secretaria de Finanzas y Administración, Bertha Montaño Cota.

“Nosotros recibimos esa respuesta de no aceptación, los culminamos a que hubiese una reflexión sobre lo que esto significa, es un monto que no estaba en el presupuesto, que no está en el presupuesto 2024 aprobado por el Congreso, es una demanda histórica de más de 20 años que no se había exigido de esta forma”.