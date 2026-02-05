Gobierno de BCS rechaza proyecto “Santuario del Tío Checo” en Sierra La Laguna

El Gobierno de Baja California Sur manifestó su rechazo al proyecto denominado “Santuario del Tío Checo”, que busca desarrollarse al interior de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, un Área Natural Protegida de carácter federal. El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío advirtió que su administración actuará para impedir cualquier iniciativa que represente un riesgo ambiental para la región.

El mandatario estatal enfatizó que su postura es firme en la defensa del territorio sudcaliforniano y de sus ecosistemas, al señalar que su gobierno hará “lo que tengamos que hacer para defenderla”, en referencia a la reserva natural, considerada una de las zonas ecológicas más importantes del estado.

El proyecto es promovido por la fundación Hermandad en Armonía y el pasado 22 de enero de 2026 ingresó a la Gaceta Ecológica el Resumen Ejecutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) correspondiente. Tras revisar el documento, autoridades estatales identificaron diversas inconsistencias, principalmente relacionadas con las dimensiones y superficies donde se pretende realizar la construcción.

Castro Cosío subrayó que, hasta el momento, la fundación impulsora no ha sostenido un acercamiento formal con el Gobierno del Estado. Sin embargo, confirmó que ya existe una solicitud de permisos ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Aunque reconoció que la reserva se encuentra bajo jurisdicción federal, el gobernador puntualizó que el estado también tiene participación en los procesos de evaluación y decisiones que impacten su territorio. Reiteró que su administración vigilará el procedimiento y mantendrá una postura de protección ambiental frente a proyectos que puedan generar afectaciones en la Sierra La Laguna.

