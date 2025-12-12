Gobierno de Los Cabos y Casa Sheila refuerzan la protección animal con jornada de esterilización

Una jornada con impacto comunitario

En la colonia El Zacatal de San José del Cabo, se llevó a cabo una nueva jornada de esterilización gratuita de perros y gatos, organizada por el XV Ayuntamiento de Los Cabos en coordinación con Casa Sheila.

La campaña ofreció más de 450 espacios para registro y atención de mascotas, además de la aplicación de vacunas antirrábicas, como parte de las estrategias para contrarrestar la sobrepoblación de animales en situación de calle.

Trabajo conjunto y voluntariado

El director general de Ecología y Medio Ambiente, Jorge Armando López Espinoza, destacó la importancia de la coordinación entre instituciones y asociaciones civiles.

“Es un trabajo muy coordinado que se realiza con el apoyo de 14 médicos veterinarios, voluntarios y personal que confían en la labor de Casa Sheila y el Gobierno Municipal, realizando estas campañas de manera permanente”, señaló.

Compromiso con el bienestar animal

La jornada reafirma el interés del Ayuntamiento, encabezado por Christian Agúndez Gómez, en impulsar programas de cuidado y protección animal.

Autoridades locales subrayaron que estas acciones buscan consolidar una responsabilidad colectiva en el trato hacia las mascotas y fomentar la cultura de la tenencia responsable.

Más allá de la campaña

La iniciativa no solo atiende la salud de los animales, también fortalece la relación entre comunidad, gobierno y asociaciones civiles.

Con cada jornada, Los Cabos avanza en la construcción de un entorno más seguro y digno para los animales de compañía, al tiempo que se promueve la solidaridad ciudadana.