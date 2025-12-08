Gobierno del Estado entrega 39 unidades móviles para fortalecer áreas operativas

Con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía y, además, fortalecer las tareas operativas, el Gobierno del Estado realizó este lunes 8 de diciembre la entrega de 39 unidades vehiculares en el Centro de Convenciones de La Paz.

Dependencias beneficiadas

Las unidades serán utilizadas principalmente en áreas de seguridad pública, educación, infraestructura, deporte, protección civil y servicios generales.

37 vehículos se asignarán a dependencias operativas.

Un autobús de 48 plazas será para la Preparatoria Morelos .

. Por otra parte, una camioneta tipo Transito se destinará a la Universidad Autónoma de Baja California Sur, campus Guerrero Negro, para trasladar estudiantes de comunidades aledañas.

Reducción de rezagos y uso eficiente de recursos

El subsecretario de Administración, Jorge Humberto Bautista Rodríguez, informó que esta entrega permitirá abatir más del 50% del rezago vehicular en distintas áreas del gobierno estatal.

En ese sentido, destacó que el resultado es producto del manejo responsable de los recursos públicos y de una estrategia que busca optimizar la movilidad institucional.

Austeridad y compromiso social

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío subrayó que estas acciones forman parte de una política de austeridad real.

“El dinero del pueblo debe regresar al pueblo, no servir para privilegios; la austeridad no es discurso, son hechos”, afirmó.

De esta manera, el mandatario reiteró que se eliminaron privilegios para reorientar el dinero público hacia las verdaderas necesidades de la población.

Áreas clave fortalecidas

Entre las dependencias beneficiadas se encuentran:

Secretaría de Seguridad Pública

CECYTE

Junta Estatal de Caminos

Instituto Sudcaliforniano del Deporte

Protección Civil

Secretaría de Turismo y Economía

Instituto de las Mujeres

Además, con esta entrega se busca fortalecer labores de vigilancia, mantenimiento, supervisión educativa y atención en carreteras y comunidades.

Renovación gradual del parque vehicular

Finalmente, las autoridades señalaron que esta entrega forma parte de una estrategia gradual para renovar el parque vehicular del estado.

La prioridad seguirá siendo sectores clave como seguridad, salud, educación e infraestructura, con el compromiso de mejorar los servicios públicos en beneficio de las y los sudcalifornianos.