Gobierno de BCS descarta más recursos para promoción turística de Los Cabos

El Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca) advirtió recientemente que requiere un mayor presupuesto para mantener y fortalecer la promoción turística del destino, a fin de seguir compitiendo con otros polos nacionales e internacionales.

Ante esta solicitud, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, descartó que el incremento pueda provenir de recursos estatales, debido a las limitaciones financieras de su administración. En cambio, propuso que la iniciativa privada, especialmente el sector hotelero, considere un aumento al Impuesto Sobre Hospedaje (ISH) para generar fondos adicionales.

“Pero el gobierno ya no puede asumir toda la carga de la promoción turística. También se necesitan recursos para obra pública. Solo podría aumentar el presupuesto si se eleva elImpuesto Sobre Hospedaje. ”, señaló el mandatario.

Actualmente, el fideicomiso cuenta con un presupuesto de 412 millones de pesos para 2025, informó su director, Rodrigo Esponda Cascajares. No obstante, explicó que esta cifra representa apenas un 7 % de crecimiento acumulado en los últimos tres años, lo que calificó como limitado frente a la creciente competencia global por atraer turismo internacional.

Ante este panorama, Fiturca ha tenido que priorizar mercados estratégicos y alianzas comerciales, con el objetivo de mantener la presencia de Los Cabos en ferias, campañas y medios especializados, en un contexto de alta demanda y fuerte competencia internacional.