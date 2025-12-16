Gobierno descarta riesgo por la ‘supergripe’ H3N2 y aparece el fantasma de López-Gatell

La alerta internacional por la llamada ‘supergripe’ H3N2 activó la atención de las autoridades sanitarias mexicanas, que buscan contener la inquietud pública tras los antecedentes recientes de crisis sanitarias y la memoria aún vigente de la pandemia por COVID-19.

Desde el gobierno federal se afirmó que la variante K de la influenza A H3N2 no representa, por ahora, un riesgo para la población, pese a la advertencia emitida por la Organización Mundial de la Salud sobre su circulación en distintas regiones del mundo.

El secretario de Salud, David Kershenobich, sostuvo que en México ya se detectó un primer caso, pero subrayó que no existe un aumento de contagios ni señales de transmisión comunitaria que ameriten medidas extraordinarias.

La postura oficial apunta a la vigilancia epidemiológica como eje central de la respuesta sanitaria, con el argumento de que el país cuenta con capacidad instalada, abasto suficiente de medicamentos y experiencia para atender casos de influenza sin presionar al sistema hospitalario.

La estrategia gubernamental se centra en fortalecer la vacunación contra influenza, así como contra otras enfermedades respiratorias como COVID-19 y neumococo, con el objetivo de reducir complicaciones graves y hospitalizaciones durante la temporada invernal.

Kershenobich explicó que, aunque esta variante es considerada más contagiosa que la influenza estacional común, se encuentra cubierta por la vacuna actualmente disponible en México, lo que permite una protección efectiva para quienes completen el esquema.

El funcionario federal destacó que la inmunización no solo disminuye la posibilidad de contagio, sino que reduce de forma significativa los cuadros graves, un factor clave para evitar saturaciones en clínicas y hospitales públicos.

En este contexto, la Secretaría de Salud reiteró que la vacunación está abierta a toda la población, pero puso especial énfasis en los grupos más vulnerables, quienes históricamente concentran los mayores riesgos ante enfermedades respiratorias.

Entre estos grupos prioritarios se encuentran niñas y niños de seis meses a cinco años, personas adultas mayores de 60 años y quienes padecen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, asma o condiciones que comprometen el sistema inmunológico.

La autoridad sanitaria llamó a mantener la atención informada, evitar la desinformación y acudir a los servicios de salud para vacunarse, al tiempo que aseguró que México se mantiene en alerta preventiva sin que exista, hasta el momento, una amenaza epidemiológica mayor.

