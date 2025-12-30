Gobierno federal dará apoyo de 30 mil pesos a familias por accidente del Tren Interoceánico

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes que el gobierno federal entregará un apoyo económico de 30 mil pesos a cada familiar de las personas fallecidas y a los heridos por el accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca.

Sheinbaum realizó recorridos por hospitales en Oaxaca donde permanecen personas lesionadas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025. Dijo que el apoyo busca que las familias afectadas no tengan que cubrir gastos inmediatos por su cuenta.

La mandataria explicó que este monto es un primer apoyo y que habrá un segundo apoyo económico una vez que la Fiscalía General de la República determine las causas del accidente del Tren Interoceánico.

El descarrilamiento del tren, que transportaba 241 pasajeros y nueve tripulantes, dejó al menos 13 personas muertas y alrededor de 98 lesionadas, algunas en estado grave.

Sheinbaum también expresó que personal de apoyo, servidores de la nación y funcionarios del gobierno de Oaxaca acompañan a las familias para brindarles atención y orientación en trámites y servicios.

