Gobierno federal entrega becas y pensiones sociales a 18.4 millones de personas

En un evento celebrado este lunes, la secretaria Ariadna Montiel dio a conocer que el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Bienestar, ha alcanzado una cifra histórica de 18 millones 494 mil personas beneficiadas por sus programas sociales al cierre de 2025.

Montiel detalló que el programa de pensión para adultos mayores ya beneficia a 13.2 millones de personas, con una inversión de 82 mil millones de pesos para el bimestre noviembre-diciembre.

En el caso de la pensión dirigida a mujeres (denominada “Mujeres Bienestar”), anunció que el padrón se ampliará para incorporar a 2 millones 982 mil mujeres de 60 a 62 años, sumándose al millón ya registrada de 63 a 64 años, con una inversión bimestral de 8 445 millones de pesos.

Por otro lado, señaló que 1 millón 614 mil personas con discapacidad reciben apoyo económico, con una dispersión de 5 mil 182 millones de pesos en el mismo periodo.

El programa Sembrando Vida reporta 409 647 sembradoras y sembradores con una dispersión de 2 mil 642 millones de pesos, mientras que 256 000 niñas y niños menores de cuatro años acceden al apoyo de cuidado infantil, con 874 millones de pesos distribuidos.

La funcionaria calificó la cobertura alcanzada como “histórica” y afirmó que los pagos correspondientes al último bimestre del año ya están en proceso de dispersión.

Este anuncio coincide con un momento clave de la política social del país, en el que el Gobierno busca consolidar su apoyo a grupos vulnerables —adultos mayores, mujeres de mayor edad, personas con discapacidad y familias rurales— como parte de su agenda de bienestar.

