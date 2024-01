El gobierno tiene la obligación de garantizar los espacios en las escuelas

Tras el anuncio que diera a conocer el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) 31, situado en la delegación de Cabo San Lucas, dónde señalaba que ante la escasez de personal administrativo y docente, estaba analizando cerrar el turno vespertino del próximo ciclo escolar, afectando a un aproximado de 600 alumnos.

Referente al tema la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, a través de su presidenta, Adriana López Monje, señaló que este tipo de situaciones orillaba a que los jóvenes a buscar planteles educativos privados para continuar sus estudios.

“Lo que están haciendo es privatizar la educación, es lo que están haciendo. Si van a contar con espacios, si tenemos un plantel dónde 600 niños se pueden quedar sin espacio para la media superior entonces qué va a pasar, que van a ir a buscar una escuela particular en uno de los casos, y eso bien nos va. Si alcanzan a encontrar una prepa con el nivel económico que tengan, si no se vuelven ninis”.

López Monje señaló que el fenómeno de falta de personal en los planteles educativos en el municipio se debe a la falta de recursos, que según denunció se iban redireccionados para otros programas u obras del gobierno federal.

Para los padres de familia señalaron que la educación no es una dádiva, es una obligación que el gobierno tiene que brindar a la población estudiantil.

“Afectan a los niños directamente con estas acciones que toman, ¿por qué no están contratando? Solamente porque no hay dinero, se va en otras cosas como la compra de votos, en las obras faraónicas y la educación no está teniendo la atención debida, es una obligación del estado. No es un favor, no es una dádiva o estos programas que enaltece el presidente”.