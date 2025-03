Considera Gobierno de BCS inviable aumento salarial para burócratas

El Gobierno de Baja California Sur considera inviable otorgar un aumento salarial a los burócratas en 2025, ya que la solicitud del 6.5% en sueldos y sobresueldos en inflación más un 12% en bonos supera la capacidad económica de algunos municipios, como Comondú y Mulegé.

Las autoridades buscan equilibrar la propuesta para que sea sostenible en todo el estado.

Saúl González Núñez, secretario general de gobierno, explicó que la negociación se lleva a cabo anualmente y que este proceso generalmente incluye manifestaciones debido a los reclamos por un aumento razonable.

Indicó que no todos los municipios tienen la misma capacidad financiera, por lo que el reto es buscar un acuerdo equilibrado.

“No debemos perder de vista que es una negociación anual donde, desafortunadamente, se presentan manifestaciones cada año porque también existen reclamos donde se solicita que el incremento sea razonable desde su postura. Sin embargo, debemos ser muy conscientes de que no todos los municipios tienen la misma capacidad económica”, comentó González Núñez.

El secretario detalló que el gobierno estatal ha estado trabajando en conjunto con los tesoreros de los sistemas operadores y ayuntamientos para formular una propuesta económica viable. La administración se comprometió a presentar esta propuesta el 21 de marzo, tomando en cuenta la capacidad financiera de cada localidad para evitar futuros problemas laborales.

“Estamos buscando un equilibrio con ellos y estamos en una mesa de trabajo con todos los tesoreros, tanto de los sistemas operadores como de los ayuntamientos, para hacer una propuesta. Necesitamos voluntad de ambas partes para avanzar en la negociación y evitar paros o manifestaciones que puedan prolongarse por años”, añadió González Núñez.

El Gobierno del Estado argumenta que la propuesta inicial para 2024 fue de 4.21% de aumento salarial, acorde con la inflación registrada. Sin embargo, la solicitud actual de los burócratas no es viable en el contexto financiero actual. González Núñez enfatizó que el cálculo del incremento salarial debe basarse en la inflación del 4.20%, para no generar compromisos económicos que los municipios del norte, como Comondú y Mulegé, no puedan cubrir.

jb