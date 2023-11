Gobierno de León cancela concierto de Luis Miguel por supuestas irregularidades

El concierto de Luis Miguel en León, Guanajuato, programado para el 5 de diciembre, ha sido cancelado debido al supuesto incumplimiento de la empresa organizadora, PARS Productions. La decisión fue tomada por el Gobierno Municipal de León, que argumentó que la compañía no cumplió con los requisitos necesarios para llevar a cabo el evento.

Según las autoridades, la sede original del concierto, el Estadio Domingo Santana, hogar de Los Bravos de León, no es adecuada para el espectáculo del “Sol de México” y podría poner en riesgo la seguridad de los asistentes. Ante esta situación, el gobierno local ha decidido no otorgar el permiso correspondiente para la realización del concierto, ya que requeriría cerrar vialidades primarias, afectando al transporte público y a usuarios de vehículos particulares, así como la necesidad de habilitar estacionamientos, aspectos que los organizadores no abordaron.

“Con la finalidad de salvar a todos los asistentes, y ante el incumplimiento de la empresa organizadora, PARS Productions, el Gobierno Municipal de León no otorgará el permiso correspondiente para la celebración del concierto de Luis Miguel anunciado para el 5 de diciembre”, expresaron las autoridades de León.

La situación se complicó aún más, ya que la compañía organizadora comenzó la venta de boletos antes de llegar a un acuerdo definitivo con las autoridades y sin cumplir con los pagos necesarios. A pesar de haber tenido hasta el 27 de noviembre a las 11:59 PM para cumplir con una multa, la empresa no realizó el pago correspondiente, lo que llevó al Gobierno de León a cancelar el concierto.

Hasta el momento, ni la empresa organizadora ni el equipo del cantante han emitido un comunicado oficial al respecto. Además, se informa que otros conciertos programados en Acapulco también serán cancelados, por el huracán Otis.