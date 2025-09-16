Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 15 de Septiembre, 2025
HomeLos CabosCiudadanía y Gobierno refuerzan limpieza en colonias de Cabo San Lucas
Los Cabos

Ciudadanía y Gobierno refuerzan limpieza en colonias de Cabo San Lucas

La XV Administración de Los Cabos, junto a ciudadanía y empresas locales, refuerza la recolección de basura en colonias clave de Cabo San Lucas. Las jornadas buscan limpiar espacios públicos, prevenir riesgos y fortalecer la imagen urbana.
Daniela Lara
15 septiembre, 2025
0
11
Ciudadanía, Gobierno Municipal e iniciativa privada refuerzan acciones de recolección de basura

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

Ciudadanía, Gobierno Municipal e iniciativa privada unieron esfuerzos para reforzar la recolección de basura en las colonias Ampliación Tierra y Libertad, Caribe Bajo y López Obrador.

Estas acciones se realizaron tras la jornada masiva del pasado sábado 13 de septiembre, con apoyo del personal de la XV Administración y maquinaria proporcionada por empresas locales.

El objetivo es mantener un entorno limpio y seguro, retirando desechos acumulados, fortaleciendo la limpieza urbana, previniendo riesgos a la salud y mejorando la calidad de vida de la población.

En Caribe Bajo, la subdelegada Verónica Santos Guerrero informó que las brigadas trabajaron en puntos estratégicos.

“Estamos redoblando esfuerzos para que la recolección sea más eficiente y llegue a todas las familias; nuestro compromiso es mantener la colonia en condiciones óptimas para el bienestar de quienes aquí vivimos”, señaló.

En Ampliación Tierra y Libertad, la subdelegada Luz Marlene Nava destacó la participación activa de vecinas y vecinos, señalando que la colaboración ciudadana es esencial para conservar los espacios limpios a través de la recolección de basura.

Finalmente, en López Obrador, la subdelegada Mariela Rojas Ojeda indicó que estas jornadas continuarán de manera periódica para fortalecer la imagen urbana y atender una de las principales demandas de la ciudadanía.

👉 Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAyuntamiento de Los Cabos
Articulo anterior

Lluvias en Comondú y Mulegé afectan casas, carretera, energía y Fiestas Patrias: ...

Siguiente articulo

“Grito de Dolores”, Sheinbaum escribirá una página histórica para las mujeres en ...