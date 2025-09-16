Ciudadanía y Gobierno refuerzan limpieza en colonias de Cabo San Lucas

Ciudadanía, Gobierno Municipal e iniciativa privada unieron esfuerzos para reforzar la recolección de basura en las colonias Ampliación Tierra y Libertad, Caribe Bajo y López Obrador.

Estas acciones se realizaron tras la jornada masiva del pasado sábado 13 de septiembre, con apoyo del personal de la XV Administración y maquinaria proporcionada por empresas locales.

El objetivo es mantener un entorno limpio y seguro, retirando desechos acumulados, fortaleciendo la limpieza urbana, previniendo riesgos a la salud y mejorando la calidad de vida de la población.

En Caribe Bajo, la subdelegada Verónica Santos Guerrero informó que las brigadas trabajaron en puntos estratégicos.

“Estamos redoblando esfuerzos para que la recolección sea más eficiente y llegue a todas las familias; nuestro compromiso es mantener la colonia en condiciones óptimas para el bienestar de quienes aquí vivimos”, señaló.

En Ampliación Tierra y Libertad, la subdelegada Luz Marlene Nava destacó la participación activa de vecinas y vecinos, señalando que la colaboración ciudadana es esencial para conservar los espacios limpios a través de la recolección de basura.

Finalmente, en López Obrador, la subdelegada Mariela Rojas Ojeda indicó que estas jornadas continuarán de manera periódica para fortalecer la imagen urbana y atender una de las principales demandas de la ciudadanía.

