Gobierno liquida adeudos por abasto de medicamentos mientras investiga fallas y corrupción en Birmex

En medio de señalamientos por irregularidades en la compra consolidada de medicamentos de Birmex y el reclamo de empresas farmacéuticas por adeudos previos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que más de 15 mil millones de pesos han sido destinados a pagar deudas históricas por el abasto de medicamentos, al tiempo que advirtió que las compañías que incumplan con la entrega de fármacos enfrentarán sanciones e incluso denuncias penales.

Crisis en compra consolidada: irregularidades y sobreprecios

La adjudicación de contratos para adquirir medicamentos e insumos médicos durante 2025–2026, a cargo del Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), terminó envuelta en controversia tras detectar irregularidades en el proceso de licitación.

Entre ellas la adjudicación de 175 claves con posible sobreprecio de hasta 13 mil millones de pesos y violaciones a la normativa de adquisiciones públicas.

Estos hallazgos obligaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a declarar la nulidad total de la compra consolidada, cancelando el procedimiento y ordenando la revisión de los contratos. Funcionarios de Birmex involucrados, incluido su director general, fueron separados de sus cargos.

Adeudos y pagos: respuesta del Gobierno federal

En conferencia de prensa, Sheinbaum destacó que el Gobierno federal ha destinado más de 15 mil millones de pesos al pago de adeudos históricos con farmacéuticas, lo que ha permitido avanzar en la normalización del abasto de medicamentos en las instituciones públicas de salud.

La mandataria aseguró que estas deudas se están liquidando progresivamente, pero subrayó que esto no exime a las empresas de cumplir con las entregas pactadas en los contratos actuales.

Recordó que quienes participan en licitaciones se comprometen a entregar medicamentos en tiempo y forma, independiente de adeudos previos.

Medidas contra incumplimientos y futuras sanciones

Sheinbaum advirtió que las farmacéuticas que no cumplan con los plazos y volúmenes de entrega pueden enfrentar sanciones administrativas y, en casos graves, denuncias penales.

Este discurso se dio en un contexto en que varias empresas no han completado la distribución de medicinas pese a tener contratos vigentes, lo que ha generado preocupación entre pacientes y colectivos de salud.

Además, el Gobierno federal analiza retirar y reconfigurar contratos fallidos mediante procesos como subastas inversas, con la finalidad de reactivar la adquisición de medicamentos sin sobrecostos para el erario.

A pesar de los avances en pagos y la implementación de estrategias de compra directa, el abasto de medicamentos sigue enfrentando retos logísticos y operativos, especialmente en comunidades alejadas o con infraestructura insuficiente.

Usuarios y organizaciones sociales han señalado que, pese a que cifras oficiales sitúan el abasto por encima del 90 %, todavía hay claves y tratamientos que no llegan puntualmente a los centros de salud.

Este panorama deja en evidencia tanto la complejidad de la política pública de abasto de medicinas en México como la urgencia de fortalecer los mecanismos de transparencia y eficiencia en las compras públicas de salud.