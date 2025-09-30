Gobierno de BCS refuerza caminos rurales en Mulegé y La Paz tras tormentas

Con el objetivo de fortalecer la red estatal de caminos y garantizar mejores condiciones de movilidad en las comunidades rurales, el Gobierno de Baja California Sur, a través de la Junta Estatal de Caminos (JEC), trasladó equipo y personal para realizar trabajos de rastreo, desazolve, relleno, transformación de terracería, arreglo y limpieza de calles, principalmente en el municipio de Mulegé.

El director de la JEC, Jorge Alberto Cota Pérez, informó que las labores buscan restablecer la conectividad y la seguridad en carreteras y calles afectadas por las lluvias de las tormentas tropicales Lorena y Mario. Las acciones benefician a las comunidades de San Hipólito, La Bocana, Santa Martha y San Ignacio.

Además, en el municipio de La Paz se trabajó en la carretera La Paz–Los Planes–San Antonio, así como en los tramos de El Ramal, Los Divisaderos, El Carrizal y La Trinidad.

Lee más: Protección Civil alerta posible impacto directo de ciclón en Los Cabos durante octubre

Cota Pérez pidió a la población conducir con precaución en los accesos que aún presentan afectaciones, respetar los señalamientos viales y seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y protección civil. También exhortó a estar atentos a los comunicados oficiales sobre el estado de las carreteras para planificar los desplazamientos y evitar riesgos.