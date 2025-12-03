Senado elige a Ernestina Godoy como nueva fiscal general de la República

El Senado de la República designó a Ernestina Godoy como nueva Fiscal General de la República, con 97 votos a favor, 19 en contra y 11 nulos.

Con esta decisión, Godoy asume la responsabilidad de liderar la Fiscalía en un momento clave para el país, con grandes expectativas sobre su capacidad para enfrentar la delincuencia, la corrupción y garantizar el estado de derecho.

Ernestina Godoy llega al cargo tras una carrera reconocida en el ámbito legal y de derechos humanos. Su nombramiento ha generado atención por parte de diversos sectores como defensores de derechos, organismos de sociedad civil y partidos políticos, que anticipan que bajo su dirección se adoptarán estrategias más firmes para perseguir delitos graves, fortalecer la transparencia y combatir impunidad.

Entre las prioridades inmediatas que se anticipan con Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía están la atención a crímenes de alto impacto, la revisión de procesos en curso y la modernización de los protocolos de investigación. También se espera que impulse reformas en materia de protección a víctimas, de investigación con perspectiva de derechos humanos y una coordinación más efectiva entre autoridades federales, estatales y municipios.

Analistas políticos señalan que, su nombramiento podría significar un giro en la forma en que se atienden casos emblemáticos. Con su designación, muchos ciudadanos esperan avances concretos en investigaciones pendientes de alto impacto.

No obstante, la elección de Ernestina Godoy no está exenta de críticas: algunos legisladores y analistas expresan reservas sobre su independencia frente al poder político, y cuestionan si tendrá la autonomía necesaria para actuar con imparcialidad frente a intereses económicos o de partidos. Este diálogo sobre su independencia será central en los primeros meses de su gestión, sobre todo si enfrenta casos sensibles.

Con su llegada al cargo, Ernestina Godoy asume una misión compleja: restaurar la confianza ciudadana en la justicia, enfrentar retos estructurales y responder a exigencias crecientes de un país marcado por violencia, corrupción y desigualdad. La mirada nacional estará atenta a sus primeros pasos, pues su éxito —o sus tropiezos— definirá no solo su legado, sino una parte importante del rumbo del sistema de justicia mexicano.