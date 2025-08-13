World Wide Technology Championship 2025: golf de clase mundial vuelve a Los Cabos

Los Cabos se consolida como el principal destino de golf en América Latina al recibir por tercer año consecutivo el World Wide Technology Championship, torneo oficial del PGA Tour. Este evento deportivo de clase mundial se celebrará del 6 al 9 de noviembre de 2025 en El Cardonal, campo diseñado por Tiger Woods, dentro del desarrollo Diamante.

📍 120 golfistas de élite competirán en Los Cabos

El World Wide Technology Championship es considerado el torneo de golf más importante de México. En esta edición reunirá a los mejores 120 golfistas del mundo, atrayendo atención internacional al destino turístico.

🎙️ “Estamos por celebrar el tercer año consecutivo en Los Cabos y el año 19 del torneo. Competirán los 120 mejores golfistas del mundo en una semana de actividades, celebridades y eventos especiales para crear una experiencia inolvidable”, expresó Joe Mazzeo, director del torneo.

⛳ El Cardonal: sede del torneo y joya del golf mexicano

La competencia se llevará a cabo en El Cardonal, campo ubicado en Diamante Los Cabos, considerado uno de los 10 mejores campos de golf de México y reconocido a nivel mundial. Este campo fue el primer diseño de Tiger Woods como arquitecto de golf, lo que le añade un valor especial a la experiencia.

🌎 Los Cabos: destino líder del golf en América Latina

De acuerdo con la revista especializada Golf Digest, Los Cabos alberga tres de los mejores campos de golf del mundo, consolidándose como el mejor destino de golf en América Latina.

🎙️ “Cuando llegamos a Los Cabos hace tres años, supimos que era la meca del golf. La pasión de la gente, el apoyo de voluntarios y asistentes, y la infraestructura han sido claves para el éxito del torneo”, afirmó Mazzeo.

📈 Turismo de golf en auge

Datos del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca) indican que el 3% de los visitantes llegan motivados exclusivamente por el golf. La combinación de campos de clase mundial, paisajes espectaculares y clima ideal hacen de Los Cabos un paraíso para golfistas.

El evento no solo posiciona al destino en el mapa del golf internacional, sino que impulsa el turismo deportivo, generando derrama económica, visibilidad global y oportunidades para la industria local.

🏆 World Wide Technology Championship 2025: lo que debes saber

📅 Fechas : del 6 al 9 de noviembre de 2025

📍 Sede : Campo El Cardonal, Diamante Los Cabos

🏌️‍♂️ Participantes : 120 golfistas profesionales del PGA Tour

🎟️ Actividades: eventos especiales y experiencias exclusivas para asistentes

Con su tercera edición consecutiva, el PGA Tour en Los Cabos confirma la creciente importancia del destino en el mapa deportivo global. El World Wide Technology Championship 2025 no solo reunirá a los mejores golfistas del mundo, sino que ofrecerá una experiencia de clase mundial a locales y visitantes.

