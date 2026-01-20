Buscan reconocer al Golfo de California como mar territorial

El diputado federal Gustavo de Hoyos Walther instó a la Cámara de Diputados a analizar con urgencia una serie de iniciativas para reformar la Constitución y la Ley Federal del Mar. El objetivo principal es que el Golfo de California, también identificado como Mar de Cortés, reciba el reconocimiento jurídico de bahía histórica y mar territorial. Al concretarse este cambio, el acuatorio pasaría a ser parte íntegra del territorio nacional, fortaleciendo la soberanía en una zona que actualmente posee áreas consideradas aguas internacionales. El legislador subrayó que la actual delimitación del Golfo de California compromete la seguridad nacional.

Según explicó el diputado, la situación actual permite libertad de navegación y sobrevuelo sin un control total del Estado, lo cual trastoca la integridad del país. Gustavo de Hoyos Walther señaló que México posee los fundamentos geográficos, históricos y jurídicos necesarios para emprender una ruta diplomática que permita proclamar estas aguas como interiores. Esta postura se respalda en criterios que la Organización de las Naciones Unidas reconoce expresamente para casos de bahías con características únicas como el Mar de Cortés.

La reclasificación no solo es un tema de límites, sino de protección ambiental y de recursos. El legislador insistió en que fortalecer la jurisdicción mexicana permitiría enfrentar con mayor eficacia los riesgos asociados a actividades ilícitas y la presencia de actores externos en un espacio rodeado por tierra firme. La propuesta busca que el Estado tenga control pleno sobre las actividades que se desarrollan en el corazón del Pacífico mexicano.

La urgencia de esta medida se ha intensificado debido a reportes recientes sobre la actividad aérea y marítima en la región. Gustavo de Hoyos Walther exhortó a la Presidencia de la República a iniciar gestiones técnicas ante las alertas de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA). Dichas alertas advirtieron sobre posibles interferencias al GPS y operaciones militares en rutas que atraviesan el Pacífico mexicano, lo que refuerza la necesidad de control sobre el Golfo de California.

Ante la Organización de las Naciones Unidas, México podría acreditar el estudio técnico del Centro de Estudios Superiores Navales para sustentar la propiedad de estas aguas. El diputado mencionó que la coyuntura obliga a actuar con visión de Estado, dejando de lado diferencias políticas para privilegiar la defensa institucional de la soberanía. La intención es que el territorio nacional no presente “huecos” de jurisdicción internacional en su geografía interna.

Finalmente, se espera que las comisiones correspondientes dictaminen las reformas a la Constitución para blindar legalmente el área. La designación como mar territorial permitiría una vigilancia más estrecha por parte de la Secretaría de Marina, garantizando que el Golfo de California sea aprovechado exclusivamente para el beneficio y la seguridad de los mexicanos, bajo un marco legal robustecido y moderno.

