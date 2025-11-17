Golpe millonario a la delincuencia: incautan más de 190 mdp en droga y químicos en operativos en 16 estados
Resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad
El Gobierno de México informó sobre un decomiso millonario tras una serie de operativos realizados entre el 14 y 16 de noviembre en 16 entidades del país. Las fuerzas federales lograron incautar droga, precursores químicos, armas y otros activos con un valor estimado de 190 millones 200 mil pesos, afectando directamente a las finanzas de la delincuencia organizada.
Principales aseguramientos
- Ciudad Juárez, Chihuahua: Ejército detuvo a una persona con 127 kilos de marihuana y 49 kilos de goma de opio, además de un vehículo. Valor: 2.2 mdp.
- Yautepec, Morelos: Cateo en inmueble con 123 kilos de metanfetamina, 188 litros de químicos, armas y municiones. Valor: 35 mdp.
- El Aguaje, Durango: Localizada planta para fabricar metanfetamina con 2,250 litros de químicos, reactor y destilador. Valor: 45 mdp.
- Culiacán y Badiraguato, Sinaloa: Se detectaron seis sitios de producción con 5,230 litros y 152 kilos de químicos. Daño financiero: 108 mdp.
Otros decomisos relevantes
- Comondú, BCS: Marina aseguró armas largas y cortas, más de mil cartuchos, chalecos balísticos y vehículos blindados.
- Hidalgo del Parral, Chihuahua: 12 vehículos asegurados y retiro de tractocamiones que bloqueaban una carretera.
- Ciudad de México: Cateo en dos inmuebles con incautación de 50 toneladas de autopartes.
- Saltillo, Coahuila: 27 kilos de marihuana en dos inmuebles.
- Naucalpan, Edomex: Dos detenidos con 1.4 kilos de metanfetamina, armas y munición.
- Irapuato, Guanajuato: Cinco detenidos con armas y dosis de droga.
- Tonalá, Jalisco: 354.6 kilos de marihuana, 8.3 kilos de metanfetamina, tres motos y bienes.
- Los Reyes de Salgado, Michoacán: Ametralladora, cargadores y vehículos con blindaje artesanal.
- Cancún, Quintana Roo: 32 armas largas, granadas, drones, celulares y drogas.
- Culiacán, Sinaloa: Rescate de personas privadas de la libertad, armas y equipo táctico.
- Hermosillo, Sonora: Detención con 2,400 dosis de drogas y un vehículo robado.
- Hidalgo, Tamaulipas: Incautación de 62 mil litros de hidrocarburo y un vehículo.
Impacto estratégico contra el crimen
El Gabinete de Seguridad destacó que estas operaciones coordinadas entre la Sedena, Marina, Guardia Nacional y FGR forman parte de un esfuerzo sistemático para desarticular las redes criminales.
Al atacar tanto la producción como la logística de sustancias ilícitas, las autoridades enviaron un mensaje contundente sobre su intención de debilitar financieramente a los grupos delictivos.
Las instituciones señalaron que continuarán con acciones similares en otras regiones, buscando un impacto sostenido sobre las estructuras económicas del crimen organizado.
