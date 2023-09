VIDEO: Captan golpiza a alumna de UdeG; suspenden a responsable

A través de redes sociales se difundió un video que captó el momento exacto en que una joven fue atacada a golpes por compañeras de su escuela, en las instalaciones de la Unidad Deportiva del municipio de Poncitlán, Jalisco.

El clip muestra a tres adolescentes mientras golpean brutalmente a otra más en el suelo, además, luego de unos minutos se observa como pese a que la víctima yace inconsciente, las alumnas continúan la agresión.

Olga Gómez, directora de la Escuela Regional de Educación Media Superior Ocotlán, confirmó que el incidente ocurrió al interior de dicha Unidad Deportiva, misma que se encuentra a escasos minutos del plantel educativo:

Asimismo, informó que las agresoras citaron a la víctima en el punto donde la golpearon para proceder con el ataque, misma que se encuentra estable pero con lesiones:

“Ella me dice que está bien, que no tiene el ojo extirpado ni salido, pero sí tiene golpes en la cabeza como bien vemos en los videos, pero está estable, no está fracturada de ninguna parte de su cuerpo”, señaló.