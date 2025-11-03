Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025: un reconocimiento a la elegancia literaria mexicana

Una voz que honra la lengua española

El escritor mexicano Gonzalo Celorio, ensayista, novelista y editor, fue distinguido este lunes con el Premio Cervantes 2025, el reconocimiento más importante de las letras en español. El anuncio fue realizado en Madrid por el ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun.

“Celorio representa la figura del escritor integral, creador, maestro y lector apasionado, constructor de un legado invaluable que honra la lengua española”, expresó el ministro.

Trayectoria y obras destacadas

A lo largo de más de cinco décadas, Celorio ha consolidado una obra marcada por la lucidez crítica, la sensibilidad narrativa y una profunda exploración de temas como la identidad, la educación sentimental y la pérdida.

Entre sus títulos más reconocidos destacan:

Amor propio

El viaje sedentario

Y retiemble en sus centros la tierra

El metal y la escoria

Mentideros de la memoria

Los subrayados son míos

Cánones subversivos

El galardón, dotado con 125.000 euros (144.000 dólares), será entregado el próximo 23 de abril por el rey Felipe VI en el paraninfo de la Universidad de Alcalá, en el marco del aniversario luctuoso de Miguel de Cervantes, autor de Don Quijote de la Mancha.

“Su obra es al mismo tiempo una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana”, resumió Urtasun.

Perfil académico y cultural

Nacido en Ciudad de México en 1948, Gonzalo Celorio es una de las figuras más destacadas de la literatura mexicana contemporánea. Doctor en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM, ha desarrollado una extensa labor académica y docente desde 1974.

Ha impartido clases en instituciones como:

Universidad Iberoamericana

Instituto Politécnico Nacional

El Colegio de México

También fue director general del Fondo de Cultura Económica (2000-2002) y actualmente dirige la cátedra extraordinaria ‘Maestros del Exilio Español’ en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

Un Cervantes para México

Con este reconocimiento, México suma un nuevo capítulo en la historia del Premio Cervantes, que ha sido otorgado a grandes figuras como Carlos Fuentes, Sergio Ramírez, Mario Vargas Llosa y Rafael Cadenas.

La distinción a Celorio celebra no solo su obra, sino también su papel como formador de generaciones, editor comprometido y defensor de la literatura como memoria viva.