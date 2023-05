Google abre Bard, su herramienta de inteligencia artificial para 180 países

Hace casi dos meses fue lanzada la herramienta de inteligencia artificial de Google, Bard, a la que solo se podía acceder por invitación, y fue hasta este miércoles que se abrió para 180 países.

Today we’re removing the waitlist process and making Bard available in over 180 countries and territories, with more coming soon. 🎉#GoogleIO pic.twitter.com/m6HSzScs4P — Google (@Google) May 10, 2023

La semana pasada se dió a conocer la herramienta gratuita de inteligencia artificial por parte de Microsoft, Bing, que tiene la capacidad de generar textos e imágenes; pero su lanzamiento significó una desventaja para la competencia: Google.

De este modo, Google abrió de forma gratuita Bard en inglés, japonés y coreano, con la promesa de que pronto estará disponible en 40 idiomas, pues se pretende que esta sea una herramienta de ayuda para todos, así como se mencionó durante la presentación del proyecto en el evento anual de desarrolladores de Google, Google I/O 2023.

Google Unveils Gemini 💎🙌🏻 Today nobody is talking about slowing down AI advancements This is big. Bard running on this will be powerful. h/t @SmokeAwayyy pic.twitter.com/UPufAoKqA5 — Linus (●ᴗ●) (@LinusEkenstam) May 10, 2023

Como parte de la innovación de Google, plantearon que las respuestas de Bard podrán exportarse a Gmail y Google Docs, para mejorar la redacción de documentos y correos.

People often ask Bard for a head start drafting emails and documents, so today we’re making it easy to export Bard’s responses right into Gmail and Google Docs. #GoogleIO pic.twitter.com/CfIKf1IFCl — Google (@Google) May 10, 2023

Aunque la empresa no dió una fecha estimada, compartieron que las extensiones de Bard serán aplicables en los otros servicios de Google, además de las ya mencionadas. Y pronto será incorporado Adobe Firefly, que podrá generar respuestas mediante imágenes.