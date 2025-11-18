Google presenta Gemini 3: La IA con razonamiento de nivel doctoral

Google anunció formalmente Gemini 3, su modelo de inteligencia artificial más avanzado, destacando por su razonamiento profundo y su habilidad para descifrar la intención real de cada solicitud. Este lanzamiento representa un avance significativo de la compañía en la meta de desarrollar una inteligencia artificial general con capacidades cognitivas humanas.

El modelo más potente, Gemini 3 Pro, logró una impresionante marca de 1,501 puntos en la clasificación LMArena. Este puntaje demuestra su superioridad sobre su predecesor, Gemini 2.5 Pro, garantizando una mayor fiabilidad al resolver problemas complejos en ciencia y matemáticas.

El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, indicó que esta tecnología “ha pasado de simplemente leer texto e imágenes a leer el ambiente”. Esta evolución asegura que la IA entregue respuestas más concisas, útiles y totalmente adaptadas a cada contexto específico.

¿Cómo logra Gemini 3 abordar los desafíos de razonamiento ultra profundo?

Para enfrentar los problemas de máxima dificultad, Google introdujo una versión especializada llamada Gemini 3 Deep Think. Este modelo se enfoca en potenciar aún más el razonamiento profundo y la comprensión multimodal.

Ambas versiones principales utilizan una ventana de contexto de un millón de tokens. Esta capacidad técnica permite al sistema analizar simultáneamente grandes volúmenes de información.

¿Qué nuevas tareas puede realizar el usuario y dónde está disponible la nueva IA?

Google asegura que Gemini 3 ayuda a los usuarios a aprender, crear y planificar de formas altamente sofisticadas. Por ejemplo, puede generar código interactivo desde un video educativo o transformar recetas manuscritas en un libro de cocina digital.

En el ámbito de la programación, el modelo exhibe avances notables, pues ahora puede colaborar en el desarrollo y generar código de forma autónoma. Para soportar estas innovaciones, Google lanzó Google Antigravity, una plataforma de desarrollo basada en agentes.

Actualmente, Gemini 3 está accesible en la aplicación Gemini, en AI Studio, y en la Búsqueda de Google. La versión Pro ya está en fase preliminar, mientras que Deep Think llegará a Google AI Ultra en las próximas semanas.