¡Oficial! Google Maps actualiza nombre de ‘Golfo de México’ a ‘Golfo de América’ en EU

Google Maps modificó el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América tras una orden ejecutiva firmada por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esta acción desató polémica, ya que el cambio solo se refleja en la versión estadounidense de la plataforma, mientras que en el resto del mundo continúan apareciendo ambas denominaciones.

La medida responde a una política de actualización basada en fuentes oficiales, según confirmó Google en un comunicado.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Google aclaró la situación el pasado 27 de enero:

Este cambio ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios debaten sobre la legitimidad y el impacto de modificar un nombre con tanta relevancia histórica y cultural.

We’ve received a few questions about naming within Google Maps. We have a longstanding practice of applying name changes when they have been updated in official government sources.

