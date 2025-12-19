Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 19 de Diciembre, 2025
Tecnología

¡Histórico golpe a Google en México! El fin de la exclusividad de Android llegó hoy

Google ya no podrá obligar el uso de Android ni de sus aplicaciones en los teléfonos inteligentes que se comercialicen en territorio mexicano
Carlos Cisneros
19 diciembre, 2025
Foto: Edición

La Comisión Nacional Antimonopolio eliminó las cláusulas de Google que obligaban a las marcas de celulares a usar Android. El organismo determinó que estas condiciones contractuales afectan la libre competencia en el mercado tecnológico nacional.

El acuerdo establece que Google retirará las restricciones sobre el uso de aplicaciones como Gmail y YouTube. Ahora las empresas fabricantes tienen plena libertad para integrar sistemas operativos distintos sin sufrir represalias comerciales.

¿Qué pasará ahora con marcas como Samsung y Xiaomi con la limitación de Google?

Compañías como Motorola o Xiaomi decidirán qué software incluir en cada modelo de acuerdo con sus propios planes estratégicos. Los fabricantes locales reducirán sus costos gracias a la simplificación de las configuraciones tecnológicas exigidas previamente.

¿Cómo beneficia la limitación de Google a los usuarios mexicanos?

Los consumidores finales tendrán acceso a una oferta mucho más variada de navegadores, asistentes y servicios de nube. Esta resolución garantiza que Android conviva con otras plataformas bajo un esquema de mercado mucho más justo.

