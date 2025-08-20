Google presenta serie Pixel 10: IA avanzada redefine la experiencia móvil

Google lanzó su nueva línea de smartphones Pixel 10, potenciada por inteligencia artificial, este miércoles 20 de agosto. Esta serie introduce innovadoras capacidades que permiten a los usuarios ejecutar múltiples tareas de forma simultánea, marcando la inteligencia artificial como el principal campo de batalla entre los fabricantes de dispositivos.

Los nuevos dispositivos Pixel 10 aprovechan Gemini, la IA de Google para realizar tareas inteligentes, como hallar rápidamente la dirección de un Airbnb a partir de un mensaje de texto. Este lanzamiento estratégico de Google ocurre semanas antes de que Apple revele sus nuevos modelos de iPhone en septiembre.

Además, este movimiento posiciona a Google con una ventaja temporal en la carrera por captar a los usuarios ávidos de IA.

¿Qué modelos tiene la serie Pixel 10?

La serie Pixel 10 incluye varios modelos: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, y una versión actualizada de su teléfono plegable, el Pixel 10 Pro Fold. Los precios van desde $799 para el Pixel 10 base hasta $1,799 para el Pixel 10 Pro Fold.

Normalmente, la cuota de mercado de Pixel suele ser de un solo dígito, muy por detrás de marcas como Samsung, Motorola y Apple.

Sin embargo, estos dispositivos permiten a Google introducir características de vanguardia en Android sin depender de terceros fabricantes de hardware, además de exhibir la propuesta de valor de su software frente al iPhone.

La experiencia plegable

El Pixel 10 Pro Fold actualizado cuenta con la pantalla interna plegable más grande del mercado, alcanzando las 8 pulgadas.

Su diseño incorpora dos capas de película antiimpacto para mayor protección contra caídas y una nueva bisagra de “alta resistencia” diseñada para soportar más de una década de uso.

Este modelo también realza las capacidades de “pantalla dividida”, facilitando la navegación entre distintas aplicaciones.

Por ejemplo, permite planificar un viaje comparando detalles de vuelos en una aplicación mientras se revisa la disponibilidad de hoteles en otra.

Este avance llega en un momento donde Samsung ya gana impulso con sus teléfonos plegables Galaxy Z Fold 7, y se espera que Apple presente su propio iPhone plegable para 2026.

¿Qué tanto ha avanzado la IA de Google en la serie Pixel 10?

Los modelos Gemini de Google son considerados por los expertos más avanzados que las versiones que sustentan Apple Intelligence, la suite de IA integrada en el iPhone.

Una característica clave de la IA del Pixel 10 es “Magic Cue“, una herramienta que proporciona “un nuevo nivel de inteligencia personalizada y utilidad”.

Al llamar a una aerolínea, Magic Cue muestra los detalles del vuelo “tan pronto como marca”, anticipando las necesidades del usuario y sugiriendo información relevante o acciones basadas en el contexto del teléfono.

La serie también incorpora Gemini Live, un producto que permite un diálogo en tiempo real sobre lo que el teléfono “ve” en su pantalla, derivado del prototipo de reconocimiento de imágenes Project Astra.

Para potenciar la experiencia, los teléfonos Pixel 10 Pro incluyen una suscripción de un año al plan “AI Pro” de Google, valorado en 19 dólares mensuales. Este plan ofrece funciones adicionales de Gemini, acceso prioritario a productos de IA como NotebookLM y Veo 3, y almacenamiento extra.

En resumen, la serie Pixel 10 consolida la apuesta de Google por la inteligencia artificial como el futuro de la telefonía móvil. Aunque la IA aún no ha sido el factor clave de ventas o cambio de plataforma, las innovaciones y la visión de Google podrían, a largo plazo, redefinir el mercado y la experiencia de los usuarios.