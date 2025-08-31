“No es un lifting”: Gordon Ramsay revela cirugía por cáncer de piel (FOTOS)

El chef Gordon Ramsay, estrella de programas como Hell’s Kitchen y MasterChef, sorprendió a sus seguidores al revelar que fue sometido a una cirugía para extirpar un carcinoma basocelular, un tipo de cáncer de piel.

A través de sus redes sociales, el cocinero de 58 años compartió varias fotografías en las que se aprecia un parche colocado bajo su oreja y la cicatriz de la sutura tras la operación. Con su característico humor, escribió: “¡Les prometo que no es un lifting facial! ¡Necesitaría un reembolso!”.

El diagnóstico del chef

Ramsay explicó que su equipo médico detectó a tiempo el carcinoma y actuó con rapidez para removerlo. Se mostró agradecido con los especialistas y aprovechó la publicación para enviar un mensaje a sus millones de seguidores: “Por favor, no olviden su bloqueador solar este fin de semana”.

La organización Cancer Research UK respondió a la publicación y agradeció al chef por crear conciencia sobre la importancia de proteger la piel de la exposición solar.

¿Qué es el carcinoma basocelular?

De acuerdo con la Mayo Clinic, este tipo de cáncer comienza en las células basales de la piel y suele manifestarse como un bulto brillante, una llaga que no cicatriza o un parche escamoso. Aunque es de los tipos más comunes, puede dejar cicatrices permanentes si no se trata a tiempo.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran tener piel clara, pasar mucho tiempo al sol o usar camas de bronceado. Los especialistas recomiendan evitar la exposición solar intensa, aplicar protector de amplio espectro con FPS 30 o más y revisar periódicamente la piel para detectar cambios.

El impacto de su testimonio

La revelación de Ramsay generó miles de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios le enviaron mensajes de apoyo y otros compartieron sus experiencias con el cáncer de piel, resaltando la importancia de la detección temprana.

El chef, que ha recibido 17 estrellas Michelin a lo largo de su carrera, mantiene un perfil activo en televisión y en sus restaurantes alrededor del mundo, por lo que su testimonio ha servido para poner el tema en la conversación pública.

