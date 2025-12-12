El GOTY a través de los años; conoce cuáles fueron los ganadores hasta 2025

The Game Awards se ha convertido en el evento más influyente del entretenimiento digital. Reúne a millones de jugadores, estudios y creadores para celebrar lo más destacado de la industria del videojuego. A lo largo de los años, su premio mayor, el Game of the Year, ha marcado tendencia y ha consagrado a títulos que definieron generaciones completas.

Cada edición de The Game Awards representa una fotografía del momento, sobre qué fascinó al público, qué innovaciones cambiaron la forma de jugar y qué obras se volvieron parte de la conversación global.

Desde mundos abiertos revolucionarios hasta RPG monumentales, la lista de ganadores refleja cómo la industria se ha transformado. Y hoy, diez años después de su primera entrega, el GOTY sigue siendo un referente del impacto cultural de los videojuegos.

¿Cuáles fueron los GOTY de cada año?

Antes de entrar directamente a la lista, es importante recordar que The Game Awards inició formalmente su premiación en 2014. Desde entonces, el reconocimiento al mejor videojuego del año ha recaído en obras que marcaron tendencia por su innovación, su narrativa, su diseño y su impacto en la comunidad gamer global.

Esta recopilación te ofrece los títulos que se llevaron el máximo honor de cada edición:

2014 — Dragon Age: Inquisition

2015 — The Witcher 3: Wild Hunt

2016 — Overwatch

2017 — The Legend of Zelda: Breath of the Wild

2018 — God of War

2019 — Sekiro: Shadows Die Twice

2020 — The Last of Us Part II

2021 — It Takes Two

2022 — Elden Ring

2023 — Baldur’s Gate 3

2024 — Astro Bot

2025 — Clair Obscur: Expedition 33

¿Qué hizo especiales a los ganadores del GOTY?

Cada uno de estos títulos marcó un avance significativo para su género. Algunos destacaron por su narrativa profunda, como The Last of Us Part II y The Witcher 3, mientras otros revolucionaron la exploración en mundo abierto, como Breath of the Wild y Elden Ring. También hay propuestas más arriesgadas, como It Takes Two, que redefinió lo que puede ser un juego cooperativo.

La variedad de ganadores muestra que el GOTY no solo premia lo técnicamente impresionante, sino lo que logra conectar emocionalmente y dejar huella en la comunidad.

El GOTY 2025 y su impacto

Este año, la entrega de Game of the Year coronó a Clair Obscur: Expedition 33, un RPG que logró la mayor cantidad de nominaciones y victorias en la historia reciente del evento.

Este logro no solo lo consagra como el mejor juego de 2025, sino que lo coloca junto a otros grandes de la década. Su enfoque narrativo, dirección artística y banda sonora capturaron tanto a críticos como a jugadores.