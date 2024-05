Gran Premio de Mónaco 2024: horario y dónde ver F1 en México

Fanáticos de la velocidad: ¡todo listo para continuar con la Fórmula 1!

Es por ello que la actividad del GP de Mónaco 2024, carrera que marca la octava participación de la nueva edición, está por comenzar, pues el próximo viernes 24 de mayo se disputaran las primeras prácticas libres.

Cabe mencionar que tras la intensa actividad de las siete primeras competencias, donde Red Bull mantiene su posicionamiento como líder en el podio, ahora, las demás escuderías continúan desafiando a los austriacos con la esperanza de desplazarlos en el Circuito de Montecarlo.

Sin embargo, tal parece que la pista no pondrá las cosas tan sencillas para los pilotos, pues desde el pasado 2021 Lewis Hamilton tiene el récord a la vuelta más rápida con un tiempo de 1:12.909.

Es así que a continuación te dejamos todos los detalles que necesitas saber para que no te pierdas ni un solo segundo de la ‘Gran Carpa’. ¡Toma nota!

“What on earth happened there? We’re not even racing!”

Engine failures, multiple crashes and retirements, plus a chase to the finish line 🍿

Watch extended highlights of a crazy race in Monaco back in 2004 ⤵️#F1 #MonacoGP

— Formula 1 (@F1) May 22, 2024