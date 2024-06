GP de España: Verstappen dominante y Checo Pérez en la lucha por recuperarse

En una soleada jornada de domingo en el Circuito de Barcelona-Catalunya, la emoción y la velocidad se combinaron para ofrecer un espectáculo memorable en el GP de España de la Fórmula 1.

Desde el inicio, la carrera prometía ser intensa con Max Verstappen de Red Bull y Lando Norris de McLaren destacándose en las primeras posiciones de la parrilla.

La carrera comenzó con un incidente que puso a todos en alerta cuando George Russell, al volante de su Mercedes, logró tomar la delantera en las primeras vueltas.

Russell, conocido por su habilidad en condiciones cambiantes, sorprendió a propios y extraños al liderar brevemente antes de que Verstappen y Norris recuperaran terreno.

Mientras Verstappen consolidaba su posición en la punta, Sergio Pérez de Red Bull enfrentaba una batalla diferente desde el inicio.

Penalizado y obligado a partir desde la décima primera posición debido a un incidente en el Gran Premio anterior en Canadá, Pérez tenía la difícil tarea de avanzar en el pelotón.

Su rendimiento durante las calificaciones fue cuestionado, y las tensiones dentro del equipo Red Bull se hicieron evidentes cuando Pérez expresó su frustración por el rendimiento del RB 20.

“Hablaremos el el garage”, se escuchó decir a Pérez durante la sesión de clasificación.

Su salida desde la 11ª posición no auguraba una fácil recuperación. Sin embargo, Pérez mostró su determinación desde las primeras vueltas al avanzar lentamente, superando rivales en el circuito español.

Al finalizar la carrera, Pérez había avanzado hasta la novena posición, pero en la última vuelta logró arrancarle el octavo lugar a Esteban Ocon de Alpine un logro significativo considerando las circunstancias adversas.

Mientras tanto, adelante en la carrera, Verstappen demostraba por qué sigue siendo el piloto a batir en la temporada 2024.

Con una mezcla de estrategia impecable y velocidad pura, el neerlandés manejó su Red Bull con maestría, manteniendo a raya los ataques de Norris y Hamilton, quienes buscaban cualquier oportunidad para arrebatarle la victoria.

La estrategia de pits jugó un papel crucial en la carrera, con los equipos tratando de optimizar el rendimiento de los neumáticos y minimizar el tiempo de parada.

McLaren, en particular, mostró una mejora significativa con Norris asegurando su posición en el podio, mientras que Hamilton de Mercedes, aunque no logró igualar su ritmo, consiguió un valioso tercer lugar.

Para Pérez, la octava posición fue un respiro después de varias carreras difíciles. Desde su dramático accidente en Mónaco hasta la penalización en Canadá, el mexicano ha enfrentado una serie de desafíos que han puesto a prueba su resistencia y habilidad.

Your points scorers from the 2024 Spanish Grand Prix 📈👏#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/kO1HVvMGgU

— Formula 1 (@F1) June 23, 2024