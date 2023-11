Checo Pérez asegura el subcampeonato en un electrizante GP de Las Vegas

En el Gran Premio de Las Vegas, Sergio “Checo” Pérez selló su subcampeonato en la Fórmula 1 al cruzar la línea de meta en la tercera posición. La carrera estuvo marcada por la emoción y la estrategia, destacando el espectacular desempeño del piloto mexicano.

En una última curva sorprendente, Leclerc le arrebató el segundo lugar a Red Bull, que parecía asegurar un 1-2 con Verstappen al frente. Este giro inesperado añadió un toque de drama a una carrera ya emocionante en el complicado circuito callejero de Las Vegas, desafiando a los pilotos con condiciones frías y obstáculos desafiantes.

Checo Pérez protagonizó una remontada impresionante, partiendo desde la posición 12 después de una complicación en la calificación, donde el equipo Red Bull experimentó problemas técnicos. Su habilidad para superar adversidades en una pista difícil consolidó su posición como uno de los destacados de la temporada.

La jornada no solo fue triunfante para Checo, sino también para Red Bull, que no solo se lleva el campeonato de constructores, sino que también celebra el título de pilotos con Verstappen en la cima y Pérez como subcampeón. Una temporada redonda para el equipo austríaco que ha demostrado su dominio en la máxima categoría del automovilismo.

Por otro lado, Lewis Hamilton, principal competidor de Checo Pérez, tuvo un día complicado, quedando relegado al octavo lugar. La lucha por el campeonato fue feroz hasta el final, pero finalmente, el mexicano se aseguró un lugar destacado en la historia de la Fórmula 1 con su actuación en Las Vegas.

